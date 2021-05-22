 
مباشر

إصلاح وحدة في مصفاة عبادان الإيرانية للنفط بعد تسريب

مال وأعمال

إصلاح وحدة في مصفاة عبادان الإيرانية للنفط بعد تسريب
Reuters
إصلاح وحدة في مصفاة عبادان الإيرانية للنفط بعد تسريب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qge8

ذكر موقع "شانا" الإخباري التابع لوزارة النفط الإيرانية أنه تم وقف تسرب بعد اكتشافه يوم السبت في وحدة التكسير بمصفاة عبادان الإيرانية وتم إصلاح الوحدة.

ونقلت الإذاعة الحكومية الإيرانية عن حميد رضا تركي مدير السلامة بالمصفاة نفيه تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية عن وقوع انفجار في المصفاة وإصابة ثلاثة عمال.

ونقلت "شانا" عن المصفاة قولها إن "الإصلاحات تمت بسرعة ولم تقع أي إصابات أو أضرار بالمرافق".

وفي الوقت نفسه نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مدير إدارة حماية البيئة المحلية قوله "إنه تم رفع شكوى إلى السلطات القضائية ضد المصفاة لتسببها في تلوث نتيجة التسريب".

ولم تذكر التقارير ما إذا كان الإنتاج قد تأثر في عبادان أقدم وأكبر مصفاة في إيران.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا