إصلاح وحدة في مصفاة عبادان الإيرانية للنفط بعد تسريب

ذكر موقع "شانا" الإخباري التابع لوزارة النفط الإيرانية أنه تم وقف تسرب بعد اكتشافه يوم السبت في وحدة التكسير بمصفاة عبادان الإيرانية وتم إصلاح الوحدة.

ونقلت الإذاعة الحكومية الإيرانية عن حميد رضا تركي مدير السلامة بالمصفاة نفيه تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية عن وقوع انفجار في المصفاة وإصابة ثلاثة عمال.

ونقلت "شانا" عن المصفاة قولها إن "الإصلاحات تمت بسرعة ولم تقع أي إصابات أو أضرار بالمرافق".

وفي الوقت نفسه نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مدير إدارة حماية البيئة المحلية قوله "إنه تم رفع شكوى إلى السلطات القضائية ضد المصفاة لتسببها في تلوث نتيجة التسريب".

ولم تذكر التقارير ما إذا كان الإنتاج قد تأثر في عبادان أقدم وأكبر مصفاة في إيران.

المصدر: رويترز