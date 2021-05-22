الشرطة توقف ناشطا بعثر سمادا قبالة سفارة بيلاروس في العاصمة الأوكرانية (فيديو)

أوقفت الشرطة الأوكرانية الناشط البيلاروسي بيوتر ماركيلوف الذي بعثر سمادا قبالة مبنى سفارة بيلاروس في العاصمة كييف.

وبثت وكالة "سبوتنيك" الروسية لقطات تظهر شابا يخرج أكياسا من السماد من سيارة شحن صغيرة مركونة قرب مبنى السفارة ويبعثر محتواها أمام سياجها قبل أن يوقفه رجال الأمن.

وقالت متحدث باسم شرطة المدينة إن ماركيلوف (هو ناشط معارض للسلطة البيلاروسية) صرح بأنه كان يخطط لتنفيذ عمليته هذه بهدف الإساءة لحكومة بلاده. وأضافت المتحدثة بأن محضرا تم تحريره بحق الناشط بتهمة "السلوك المخل بالنظام".

المصدر: وكالات