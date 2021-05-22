انخفاض نسبة الوفيات وارتفاع الإصابات بكورونا في بريطانيا خلال أسبوع

أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا أبلغت عن 2694 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 السبت، ما يعني وجود 17410 حالات إصابة جديدة بين 16 و22 مايو، بزيادة 10.5% مقارنة بالأيام الـ7 السابقة.

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كما تم الإبلاغ عن وفاة 6 أشخاص آخرين في غضون 28 يوما من الاختبار الإيجابي لـ COVID-19، مما رفع معدل انخفاض الوفيات لمدة 7 أيام إلى 43.1%.

وأظهرت البيانات تلقي ما مجموعه 37.73 مليون شخص الجرعة الأولى من لقاح ضد فيروس كورونا بحلول 21 مايو، فيما تلقى 22.07 مليون شخص الجرعة الثانية.

المصدر: رويترز