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انخفاض نسبة الوفيات وارتفاع الإصابات بكورونا في بريطانيا خلال أسبوع

أخبار العالم

انخفاض نسبة الوفيات وارتفاع الإصابات بكورونا في بريطانيا خلال أسبوع
Reuters TOBY MELVILLE
مسافرون عبر محطة سكة حديد واترلو، لندن، بريطانيا، 19 مايو 2021.
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أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا أبلغت عن 2694 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 السبت، ما يعني وجود 17410 حالات إصابة جديدة بين 16 و22 مايو، بزيادة 10.5% مقارنة بالأيام الـ7 السابقة.

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كما تم الإبلاغ عن وفاة 6 أشخاص آخرين في غضون 28 يوما من الاختبار الإيجابي لـ COVID-19، مما رفع معدل انخفاض الوفيات لمدة 7 أيام إلى 43.1%.

وأظهرت البيانات تلقي ما مجموعه 37.73 مليون شخص الجرعة الأولى من لقاح ضد فيروس كورونا بحلول 21 مايو، فيما تلقى 22.07 مليون شخص الجرعة الثانية.

المصدر: رويترز 

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