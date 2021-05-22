الشرطة تعتقل مشاركين في مظاهرة غير مرخصة في برلين

قال مراسل "نوفوستي"، إن الشرطة الألمانية اعترضت مظاهرة غير مرخصة في برلين، خلال توجه المشاركون فيها إلى حي المؤسسات الحكومية، وعندما رفض المتظاهرون التفرق بدأت الاعتقالات.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، حظرت الشرطة والمحكمة عدة فعاليات احتجاجية في وسط المدينة، ومن بينها مسيرة عند بوابة براندنبورغ لمعارضي الإجراءات والقيود المفروضة على خلفية كوفيد-19، والتي كان من المقرر أن يشارك فيها 16 ألف شخص.

وقامت الشرطة، بتطويق الحي الحكومي، بالقرب من بوابة براندنبورغ، ونصبت السياج هناك.

المصدر: نوفوستي