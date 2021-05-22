"فيسبوك" ترفض حجب إعلان يتهم نائبة في الكونغرس الأمريكي بالاتصال مع "حماس"

رفضت شركة "فيسبوك" حجب لافتة تتهم عضو الكونغرس الأمريكي من أصول صومالية، إلهان عمر، بالتعاطف مع حركة "حماس" الفلسطينية، المصنفة "إرهابية" في الولايات المتحدة.

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وقامت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك)، وهي مجموعة الضغط المناصرة لإسرائيل في الولايات المتحدة، بنشر إعلان على "فيسبوك"، يظهر وجه عمر إلى جانب صورة للصواريخ الإسرائيلية المحلقة، وأرفقها تعليقا يقول: "عندما تستهدف إسرائيل حماس تسميها النائبة عمر عملا إرهابيا".

وتم تقديم الإعلان المذكور على أنه نشر "ردا" على تغريدة على "تويتر"، وصفت فيها عمر الغارات الإسرائيلية التي تودي بحياة مدنيين في قطاع غزة أعمالا إرهابيا.

ونفى مكتب عمر أنها وصفت استهداف مواقع حركة "حماس" بالذات من قبل الجيش الإسرائيلي بالأعمال الإرهابية، وأن تغريدتها تم تحريف مضمونها.

وبررت "فيسبوك" رفضها التجاوب مع طلب مكتب عمر حجب الإعلان لأن النائبة تتعرض لتهديدات بسببه، مدعية أن نصه لا ينتهك قواعد موقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن "فيسبوك" تعرضت أكثر من مرة لانتقادات بسبب عدم اتخاذ إدارتها تدابير كافية لمنع انتشار معلومات غير موثقة وخطابات كراهية.

المصدر: RT