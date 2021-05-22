خلال تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين بألمانيا.. ميركل تحذر من التجاوزات

حذرت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم السبت، من وقوع "تجاوزات عنصرية" أو "معادية للسامية" خلال تظاهرات تنظم نهاية الأسبوع في ألمانيا تأييدا للفلسطينيين.

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وقالت ميركل في مدونتها الصوتية الأسبوعية: إن "الذين يضمرون الكراهية لليهود في الشارع، الذين يحرضون على الكراهية العرقية، هؤلاء خارج قانوننا الأساسي".

وتابعت "مثل هذه الأعمال يجب أن تعاقب بالطريقة المناسبة".

ومع تصاعد العنف في الأسبوعين الماضيين بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، جرت عدة تظاهرات في ألمانيا.

وتم التوصل إلى وقف إطلاق نار بين الطرفين دخل حيز التنفيذ أمس الجمعة.

وتم توقيف حوالى ستين شخصا السبت الماضي في برلين وأصيب نحو مئة شرطي في مواجهات عنيفة جرت خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين.

ومن المقرر تنظيم عدة تظاهرات نهاية هذا الأسبوع في العاصمة وعدد من المدن الألمانية.

وأكدت المستشارة أن "القانون الأساسي يضمن الحق في حرية التعبير وفي تظاهرات سلمية. لكنه لا يفسح أي مجال للهجمات على أشخاص من مذهب مختلف، وللعنف والعنصرية وإنكار الآخر".

المصدر: "أ ف ب"