محاكمة رئيس مخابرات كوسوفو السابق بعد تسليم معارضين أتراك

قبلت محكمة مقاطعة بريشتينا لائحة الاتهام المعدة ضد 3 مسؤولين، من بينهم الرئيس السابق لاستخبارات كوسوفو، بتهمة اختطاف مجموعة من الأتراك المنتمين لحركة الداعية المعارض فتح الله غولن.

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والتحقيق سيجري مع دريتون غاشي، الرئيس السابق لجهاز استخبارات كوسوفو، الذي فقد منصبه قبل ثلاثة أعوام على خلفية الفضيحة، وفالون كراسنيكي، مدير وزارة الداخلية للمواطنة واللجوء والهجرة، ورحمان سيلجماني.

ورُفض اعتراض المتهمين على لائحة الاتهام، لوجود أدلة كافية تؤكد إساءة المتورطين لمنصبهم، وارتكباهم جرائم يعاقب عليها القانون.

وتعود الواقعة إلى عام 2018، عندما تم تسليم 6 أتراك في كوسوفو ينتمون إلى حركة غولن، من بينهم أطباء وتجار ومعلمون من مدرسة "محمد عاكف" التركية الخاصة، إلى ضباط المخابرات الأتراك، دون موافقة ومعرفة الوحدات القضائية في كوسوفو. وتم ترحيل الأتراك الستة قسرا إلى تركيا واعتقالهم فيما يخشى تعرضهم للتعذيب.

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وتسببت الحادثة التي وقعت في 29 مارس 2018 في حرج شديد للحكومة، وأعلنت جمهورية كوسوفو، التي تنتظر الموافقة على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فصل المتورطين وإجراء تحقيق.

وعقب محاولة انقلاب عام 2016، التي اتهمت السلطات التركية منظمة غولن بالوقوف وراءها، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوامره باعتقال أي مواطن تركي يعمل في مؤسسات حركة غولن خارج حدود البلاد، وبدأت أجهزة المخابرات التركية حصر هؤلاء الموظفين وتعقبهم بغية خطفهم وإعادتهم قسرا لأنقرة ثم سجنهم.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية