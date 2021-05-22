بابا الفاتيكان يبحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية الشرق الأوسط وتبعات جائحة كورونا

استقبل بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم السبت، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حسبما أورد المكتب الإعلامي للكرسي الرسولي.

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وقال المكتب في بيان إن الطرفين ناقشا خلال اللقاء "القلبي"، الذي حضره أيضا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، ورئيس الأساقفة بول غالاغر، الحالة الإيجابية للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والفاتيكان، والتطور الإنساني والاجتماعي للقارة الأوروبية، وآفاق عقد مؤتمر حول مستقبل أوروبا.

وجاء في البيان أن اللقاء تناول "مواضيع ذات اهتمام مشترك، بينها التبعات الاجتماعية للجائحة، والهجرة والتقلبات المناخية، وكذلك التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط".

المصدر: "نوفوستي"