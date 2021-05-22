بايدن يعلن التزام بلاده بتطعيم جيش كوريا الجنوبية كاملا ضد كورونا

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن بلاده ملتزمة بإمداد كوريا الجنوبية بجرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، تكفي لتطعيم أكثر من نصف مليون جندي كوري.

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وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، عقب انتهاء محادثات القمة بينهما في البيت الأبيض، قائلا إن بلاده ستزود الجيش الكوري الجنوبي البالغ عدده 550 ألف جندي بلقاحات كورونا.

وذكر الرئيس مون أيضا أنه تأكد من وعد البيت الأبيض بتزويد الجيش الكوري باللقاحات.

وتعهد بايدن بتزويد الجيش الكوري الجنوبي بالكامل باللقاحات يعتبر الأول من نوعه الذي تعلن عنه إدارة الرئيس الأمريكي.

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة عن خطتها لتزويد دول أخرى بـ60 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" و20 مليون جرعة من الشركات الأخرى المعتمدة في البلاد حتى نهاية شهر يونيو.

ولم يعرف بعد ما هو نوع اللقاح الذي سيتم تزويد الجيش الكوري به.

وصرح بايدن في القمة اليوم بأنه اتفق مع الرئيس مون على التعاون في الشؤون المتعلقة بكوفيد-19، بما يشمل عقد شراكة شاملة خاصة باللقاح.

كما قال إنه تم الاتفاق على تخصيص ميزانية خاصة بتغير المناخ لمساعدة الدول النامية.

المصدر: "يونهاب"