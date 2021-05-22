ألمانيا.. الأمن السيبراني يخشى من تعرض المستشفيات لهجمات إلكترونية

قال رئيس وكالة الأمن السيبراني بألمانيا، إن المستشفيات بالبلاد قد تكون في خطر متزايد من هجوم سيبراني، بعد هجومين تعرضت لهما الخدمات الصحية الإيرلندية وخط أنابيب وقود أمريكي.

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وأغلق مشغل الخدمات الصحية في إيرلندا أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة به يوم الجمعة الماضي لحمايتها من هجوم إلتكروني "كبير"، مما أدى إلى تعطيل خدمات التشخيص واختبارات COVID-19 وإلغاء العديد من المواعيد.

وتم استهداف العيادات الألمانية بسلسلة من الهجمات الإلكترونية على مدى السنوات الخمس الماضية، وقال آرني شوينبوم، رئيس وكالة الأمن السيبراني الفيدرالية BSI، لصحيفة تسايت أونلاين إنه رأى "خطرا أكبر على المستشفيات".

وفي وقت سابق من شهر مايو، تم إغلاق نظام خط الأنابيب الأمريكي الذي يبلغ طوله 8،850 كيلومترا بعد واحدة من أكثر الهجمات الإلكترونية تدميرا على الإطلاق، مما منع ملايين البراميل من البنزين والديزل ووقود الطائرات من التدفق إلى الساحل الشرقي الأمريكي.

وقال شوينبوم إن العديد من الشركات الألمانية معرضة بشكل متزايد لخطر الاستهداف من قبل المتسللين بسبب العمل عن بعد خلال جائحة COVID-19.

وأضاف أنه "كان على العديد من الشركات تمكين المكاتب المنزلية في غضون وقت قصير"، مضيفا أنه نتيجة لذلك، كانت العديد من أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها عرضة للهجمات.

المصدر: رويترز