الدافع مجهول.. سيارة تدهس حشدا بسرعة عالية على أحد طرقات الصين

أعلنت الشرطة الصينية أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم جراء دهس رجل بسيارته حشدا من الناس على ممر لعبور المشاة في مدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي البلاد.

وأكدت الشرطة أن الحادث المأساوي وقع في منتصف النهار تقريبا من اليوم السبت وهرب منفذ العملية من موقع الحادث.

وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض لاحقا على الجاني وتبين أنه رجل في سن 31 عاما ولا يزال الغموض يلف دوافعه.

ونشرت وسائل إعلام صينية لقطات وثقت لحظة وقوع الحادث.

المصدر: نوفوستي