الدافع مجهول.. سيارة تدهس حشدا بسرعة عالية على أحد طرقات الصين
أعلنت الشرطة الصينية أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم جراء دهس رجل بسيارته حشدا من الناس على ممر لعبور المشاة في مدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي البلاد.
وأكدت الشرطة أن الحادث المأساوي وقع في منتصف النهار تقريبا من اليوم السبت وهرب منفذ العملية من موقع الحادث.
وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض لاحقا على الجاني وتبين أنه رجل في سن 31 عاما ولا يزال الغموض يلف دوافعه.
ونشرت وسائل إعلام صينية لقطات وثقت لحظة وقوع الحادث.
据@大连交警：5月22日11时47分许，在大连市中山区五惠路与友好街路口，一车牌号为辽B63NE6黑色轿车在人行横道内撞击行人后逃逸，造成4人死亡、3人受伤。事故发生后，大连市公安局相关部门立即启动应急预案开展工作。目前，肇事逃逸驾驶人刘某（男，31岁）已被抓获，案件正在进一步工作中。 pic.twitter.com/2aMnQk0Ru2— 推特小红旗 (@Xhnsoc__Redflag) May 22, 2021
坐标辽宁省大连市劳动公园门口 pic.twitter.com/OLFbnyOsKK— 天王盖地虎 (@zncznc2012) May 22, 2021
المصدر: نوفوستي