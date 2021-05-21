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كندا تمدد الحظر على الرحلات الجوية من الهند وباكستان لمدة 30 يوما

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كندا تمدد الحظر على الرحلات الجوية من الهند وباكستان لمدة 30 يوما
Reuters
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أعلنت هيئة الإذاعة الكندية الجمعة، أن كندا مددت حظرها على رحلات الركاب القادمة من الهند وباكستان 30 يوما إضافيا حتى 21 يونيو في إطار حملة لمكافحة كوفيد -19.

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وكانت أوتاوا أعلنت الحظر لأول مرة في 22 أبريل مع ارتفاع حالات الإصابة بـ COVID-19 في الهند. 

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في كندا إلى 1,347,445 فيما تم تسجيل 25,111 حالة وفاة لغاية اليوم، وفق ما أفاد موقع "وورلدوميترز إنفو" المتخصص بمتابعة إحصائيات كورونا في العالم.

المصدر: رويترز 

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