كندا تمدد الحظر على الرحلات الجوية من الهند وباكستان لمدة 30 يوما

أعلنت هيئة الإذاعة الكندية الجمعة، أن كندا مددت حظرها على رحلات الركاب القادمة من الهند وباكستان 30 يوما إضافيا حتى 21 يونيو في إطار حملة لمكافحة كوفيد -19.

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وكانت أوتاوا أعلنت الحظر لأول مرة في 22 أبريل مع ارتفاع حالات الإصابة بـ COVID-19 في الهند.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في كندا إلى 1,347,445 فيما تم تسجيل 25,111 حالة وفاة لغاية اليوم، وفق ما أفاد موقع "وورلدوميترز إنفو" المتخصص بمتابعة إحصائيات كورونا في العالم.

المصدر: رويترز