الإعلان عن موعد بدء إنتاج "سبوتنيك V" في الهند

أعلن السفير الهندي في روسيا بالا فينكاتيش فارما أن إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا سينطلق في الهند في أغسطس المقبل.

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وقال السفير في تصريحات صحفية اليوم الجمعة إن المصانع الهندية ستقوم في المستقبل بتصنيع نحو 70% من إجمالي إنتاج "سبوتنيك V" في الخارج.

وقبل أسبوع بدأت الهند تطعيم مواطنيها بلقاح "سبوتنيك v"، وأعلنت شركة الأدوية الهندية "شيلبا ميديكير" الاثنين عن توقيع اتفاقية مع شركة "دكتور ريدي المحدودة" لإنتاج اللقاح الروسي.

وتعتبر الهند من أكثر الدول تضررا من جائحة فيروس كورونا، بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 25 مليون شخص، فيما يقترب عدد حالات الوفاة من 280 ألفا.

وذكر السفير الهندي أيضا أن حكومته تبحث إمكانية استيراد أدوية من روسيا لعلاج داء الفطر العفني "العفن الأسود"، الذي رصد تفشيه في بعض الولايات الهندية مؤخرا، وقال: "نبحث الآن عن أدوية تعالج هذا المرض. نحن على اتصال بالسلطات الروسية لمعرفة ما إذا كان بإمكانها تزويدنا ببعض الأدوية".

المصدر: وكالات