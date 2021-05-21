تركيا: إنقاذ 35 طالب لجوء أجبرتهم اليونان على العودة (فيديو)

أنقذت عناصر الجيش التركي، 35 طالب لجوء، في نهر "مريج"، "أجبرتهم السلطات اليونانية على العودة باتجاه الأراضي التركية"، حسب ما أفادت وكالة "الأناضول".

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وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، اليوم الجمعة، إن "35 طالب لجوء تعرضوا للضرب ومصادرة مقتنياتهم وأوراقهم الثبوتية وأحذيتهم، ودفع بهم باتجاه نهر مريج الذي يفصل الحدود البرية بين تركيا واليونان".

ونشرت الدفاع التركية على صفحتها في "تويتر"، مقطعا مصورا لطالبي اللجوء، "يروون ما تعرضوا له من عنف وإذلال من قبل السلطات اليونانية".

35 irregular migrants were tried to be illegally sent to Turkey after being beaten by the Greek personnel and being held as hostages without food&water in a building where shoes, money&IDs were taken. Our staff on the border of Edirne rescued the immigrants in the Meriç River. pic.twitter.com/DZZMHDhICW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 21, 2021

المصدر: وكالة الأناضول