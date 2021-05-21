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تركيا: إنقاذ 35 طالب لجوء أجبرتهم اليونان على العودة (فيديو)

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تركيا: إنقاذ 35 طالب لجوء أجبرتهم اليونان على العودة (فيديو)
Reuters
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أنقذت عناصر الجيش التركي، 35 طالب لجوء، في نهر "مريج"، "أجبرتهم السلطات اليونانية على العودة باتجاه الأراضي التركية"، حسب ما أفادت وكالة "الأناضول".

 

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وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، اليوم الجمعة، إن "35 طالب لجوء تعرضوا للضرب ومصادرة مقتنياتهم وأوراقهم الثبوتية وأحذيتهم، ودفع بهم باتجاه نهر مريج الذي يفصل الحدود البرية بين تركيا واليونان".

ونشرت الدفاع التركية على صفحتها في "تويتر"، مقطعا مصورا لطالبي اللجوء، "يروون ما تعرضوا له من عنف وإذلال من قبل السلطات اليونانية".

المصدر: وكالة الأناضول

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