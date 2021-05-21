قبيل استئناف اتصالات تشكيل الحكومة.. المعارضة الإسرائيلية تهاجم نتنياهو

قبيل الاستئناف المرتقب للاتصالات لتشكيل حكومة، شنت المعارضة الإسرائيلية هجوما حادا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمة إياه بأنه "غير مسؤول" على خلفية التصعيد مع الفلسطينيين.

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وهاجم رئيس المعارضة المكلف بتشكيل الحكومة يائير لابيد، نتنياهو، معتبرا أن الأجهزة الأمنية أدارت معركة نوعية دقيقة إلى جانب رئيس للوزراء بدون سياسة استراتيجية ومسؤولية، مضيفا أن مواطني إسرائيل لم يحصلوا على أي إنجاز أو تغيير للواقع.

بدوره، قال النائب عن حزب العمل رام شيفاع إنه ما من جدوى في جولات كهذه من القتال، إذا لم تنته بإنجازات سياسية أو مدنية ملموسة، وأضاف أنه في عهد نتنياهو لن يتغير أي شيء. ورأى أن إسرائيل لم تحقق أي نصر.

من ناحيتها، أثنت النائبة عن حزب "ميرتس" تامار زاندبرغ على التوصل إلى وقف إطلاق النار، وشددت على أن لا حل عسكريا للنزاع بل فقط "الحوار للسلام".

نتنياهو لم يسلم من حلفائه أيضا، فقد حذر زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، الداعم الرئيسي لنتنياهو، من أنه إذا تضمن اتفاق وقف إطلاق النار تنازلات بشأن القدس، فإن "على نتنياهو أن ينسى تشكيل الحكومة".

وفي السياق عينه، قال إيتامار بن غفير، رئيس فصيل "عوتسما يهوديت" المتطرف في الصهيونية الدينية، إنه "بعد اتفاق وقف إطلاق النار لا يمكنه دعم نتنياهو".

المصدر: مكان