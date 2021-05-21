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إسرائيل.. اعتقال 1400 شخص بشبهة الضلوع بأعمال شغب 90% منهم من فلسطينيي الداخل

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إسرائيل.. اعتقال 1400 شخص بشبهة الضلوع بأعمال شغب 90% منهم من فلسطينيي الداخل
Reuters RONEN ZVULUN
سيارات محترقة بعد مواجهات عنيفة في مدينة اللد بإسرائيل، 12 مايو
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اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 1400 شخص، 90% منهم من فلسطينيي الداخل، بشبهة الضلوع بأعمال شغب على خلفية التصعيد الأخير، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلي.

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ونقلت الهيئة عن رئيس قسم التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية قوله إنه "سيتم رفع دعاوى قضائية ضد بعض الضالعين بأعمال العنف"، مشددا على أن "من ألحق أضرارا سيدفع الثمن".

وزعم أن عددا من المتورطين في أحداث مدينة اللد ليسوا من سكان المدينة المختلطة، وإنما هم فلسطينيون أو مستوطنون من الضفة الغربية.

وأكد رئيس قسم التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية أن 88% من المعتقلين هم من عرب الداخل، مشيرا إلى أنه تم بالفعل تقديم أكثر من 100 لائحة اتهام إلى المحاكم الإسرائيلية.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، يواصل ملاحقة "الضالعين في موجة العنف"، وكان قد اعتقل عددا من "المواطنين اليهود" بشبهة الاعتداء على مواطن عربي في القدس الأسبوع الماضي، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة الخطورة.

المصدر: مكان

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