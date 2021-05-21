زاخاروفا: سفارة روسيا في كييف تحتج على فعالية معادية لروسيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن السفارة الروسية في أوكرانيا أرسلت مذكرة احتجاج، بسبب فعاليات بالقرب من مقر البعثة الدبلوماسية الروسية في كييف.

ووفقا لها، لقد سمح تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، للمتطرفين الأوكرانيين بالاحتجاج على نشاط حركة حماس، التي وحسب مزاعمهم تتلقى، مثل دونباس، مساعدات من موسكو.

وأضافت زاخاروفا: "هذا نوع من المنطق المتوحش، لكن جيراننا، على الأقل الجزء الراديكالي من الدولة الأوكرانية، يعيشون وفق هذا المنطق. أطلقوا الشعارات والشتائم المعادية لروسيا، وتم تطويق الدخول إلى حرم بعثتنا الدبلوماسية".

تم في كييف تنظيم المسيرة المؤيدة لإسرائيل، في يوم 16 مايو. حضرها العضو السابق في برلمان البلاد بوريسلاف بيريز وحوالي عشرين شخصا آخر.

المصدر: نوفوستي