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ظريف يدعو بايدن لتغيير نهج الحظر على إيران لنجاح محادثات فيينا

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ظريف يدعو بايدن لتغيير نهج الحظر على إيران لنجاح محادثات فيينا
Reuters
محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني
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شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على أن استمرار إجراءات الحظر الأمريكي كوسيلة ضغط، من قبل إدارة جو بايدن، أمر غير مقبول، داعيا بايدن لتغيير هذا النهج لنجاح محادثات فيينا.

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وناقش ظريف خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل مساء الخمیس آخر التطورات في محادثات فيينا والتقدم المحرز خلالها.

وأشاد ظريف بجهود بوريل وزملائه في السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، منتقدا استمرار "الإرهاب الاقتصادي الأمريكي خلال الأشهر الخمسة الماضية"، قائلا إن "استمرار اجراءات الحظر غير القانونية واللاإنسانية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باعتبارها وسيلة ضغط، من قبل إدارة بايدن أمر غير مقبول، مشددا على أن التغيير الأساسي في هذا النهج كشرط أساسي لنجاح محادثات فيينا، هو قرار سياسي يتعين على بايدن اتخاذه.

 


المصدر: فارس

 

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