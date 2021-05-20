وزير سابق في حكومة نتنياهو يهاجمه بسبب وقف إطلاق النار

شن جدعون ساعر الوزير السابق في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما عليه بسبب وقف إطلاق النار.

وقال جدعون ساعر في تغريدة على "تويتر" إن وقف إطلاق النار دون فرض قيود على حماس وإعادة الجنود والمدنيين "فشل سياسي يدفع ثمنه بالفائدة في المستقبل".

وأضاف أن وقف القتال من جانب واحد سيكون ضربة خطيرة للردع الإسرائيلي.

לקראת הפסקת אש | גדעון סער: הפסקת אש ללא הטלת מגבלות על חמאס והחזרת החיילים והאזרחים - "כשלון מדיני שאת מחירו נשלם בריבית בעתיד"@yaara_shapirapic.twitter.com/SFv8pnLeCP — כאן חדשות (@kann_news) May 20, 2021

وكان مصدر إسرائيلي قد قال في تصريح لـ RT مساء الخميس، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتجه نحو إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد.

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وأضاف المصدر أن مشاورات مستمرة في المجلس الوزاري والأمني المصغر قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع المجلس مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة من جانب واحد.

وكان مسؤولون إسرائيليون قد أكدوا لموقع "والا" الإخباري أن هناك توقعات بحدوث اختراق في غضون الساعات الـ24 القادمة في المفاوضات بخصوص وقف إطلاق النار حول قطاع غزة.

وذكر المسؤولون الذين لم يكشف الموقع الإسرائيلي عن أسمائهم، أن المفاوضات جارية عبر قناتين، وهما أجهزة الاستخبارات المصرية ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند.

واكتسبت التحركات الدبلوماسية الرامية لوقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قوة دافعة اليوم الخميس بعدما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن للتهدئة لكن إسرائيل هددت بتصعيد ضرباتها لقطاع غزة وسط مواصلة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إطلاق الصواريخ بعد توقف قصير.

المصدر: RT + وكالات