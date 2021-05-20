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الخارجية الأوكرانية: التحضير للقاء بوتين مع زيلينسكي يجري بصعوبة

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الخارجية الأوكرانية: التحضير للقاء بوتين مع زيلينسكي يجري بصعوبة
Reuters VALENTYN OGIRENKO
وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا
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أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أن التحضير للقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي يجري بصعوبة.

وقال كوليبا في تصريح لوسائل الإعلام الأوكرانية، إن "هذا اللقاء يجري التحضير له بصعوبة، وفي الوقت ذاته نؤكد استعدادنا للحوار. والموضوع الرئيسي هو إنهاء الحرب وإحلال السلام في أوكرانيا".

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وأضاف: "لن نلتقي مع بوتين إن لم يدر الحديث عن دونباس والقرم".

وتابع قائلا: "يجب أن نتحدث مع بوتين لأننا نفهم أن جميع القرارات في روسيا يتخذها فلاديمير بوتين وليس غيره. لكنني على قناعة بأنه إذا عقد هذا اللقاء سيدافع رئيسنا عن المصالح الأوكرانية".

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أكد أن الاتصالات بين موسكو وكييف بشأن اللقاء المحتمل بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي مستمرة، لكن العملية تجري بصعوبة.

المصدر: نوفوستي

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