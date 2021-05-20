أردوغان يرفع دعوى ضد رئيسة حزب معارض شبهته بنتنياهو ويطالبها بتعويضات مالية

رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس دعوى ضد زعيمة للمعارضة شبهته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كما ذكرت وسائل الإعلام التركية.

وفي شكواه طالب أردوغان زعيمة حزب "أيي"، (حزب الخير) المعارض ميرال أكشينار، بتعويضات بقيمة 250 ألف ليرة تركية (24475 يورو) وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأعلنت أكشينار الثلاثاء أمام الكتلة البرلمانية لحزبها أن نتنياهو يسبب كما أردوغان أزمات للبقاء في السلطة.

وقالت "بنيامين نتنياهو الذي هو نوعا ما النسخة الإسرائيلية لأردوغان لم يتردد في استهداف المدنيين والأطفال لتقويض فرص خصومه السياسيين والبقاء بهذه الطريقة في منصبه" في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

ومساء الأربعاء وخلال حديث متلفز، انتقد أردوغان بشدة أكشينار، ووصفها بأنها تصرفت "بعدم أخلاق" بوضعه "على نفس مستوى نتنياهو".

وأضاف "لم ألتق أبدا نتنياهو.. لم يكن ولن يكون أبدا صديقنا".

وطرح أردوغان نفسه مدافعا عن القضية الفلسطينية خلال سنوات حكمه الـ18 كرئيس للوزراء ثم رئيس ويتهم إسرائيل بانتظام بممارسة الإرهاب في التعامل مع الفلسطينيين.

والاثنين هاجم بشدة القادة الإسرائيليين بسبب الغارات التي تنفذ منذ العاشر من الجاري على قطاع غزة، حيث قال "إنهم قتلة لدرجة أنهم يقتلون أطفالا بعمر خمس وست سنوات.. لا يشبعهم إلا سفك الدماء".

وانتقدت واشنطن الثلاثاء هذه التصريحات ووصفتها بأنها "معادية للسامية" وردت تركيا بالقول إن هذه الاتهامات "غير مقبولة بتاتا".

المصدر: وكالات