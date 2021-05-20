زيلينسكي لا يستبعد تورط عناصر سابقة في مخابرات أوكرانيا باغتيال الصحفي شيريميت

قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إنه لا يستبعد تورط عناصر سابقة في جهاز مخابرات أوكرانيا، في اغتيال الصحفي بافيل شيريميت، الذي قتل بتفجير سيارة في كييف في عام 2016.

وأضاف زيلينسكي، في مؤتمر صحفي: "من الصعب القول إن لهم علاقة باغتياله. لكن هناك احتمال في ضلوع هذا الشخص أو ذلك من المرتبطين بجهاز مكافحة التجسس، في جريمة الاغتيال المذكورة".

من المعروف أن شيريميت، عمل عدة سنوات في التلفزيون الروسي. وفي السنوات الخمس الأخيرة من حياته عاش هذا الصحفي في كييف وعمل في الموقع الإلكتروني "البرافدا الأوكرانية"، وكذلك في محطة إذاعة "راديو فيستي".

المصدر: نوفوستي