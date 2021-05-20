الخارجية الروسية تحدد أحد معايير الإدراج في قائمة الدول غير الصديقة

قال نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، إن الموقف من النصب السوفيتية الخاصة بالحرب الوطنية العظمى، قد يصبح أحد المعايير لإدراج هذه الدولة أو تلك في قائمة الدول غير الصديقة لروسيا.

وشدد بوغدانوف، على أن العديد من الدول تتجاهل الاتفاقات في هذا المجال.

وأضاف نائب الوزير: "المثال الأكثر لفتا للانتباه على مثل هذا النهج هو بولندا، حيث ابتدعت السلطات مفهوم النصب التذكارية التي يجب أن تخضع لنزع الطابع الشيوعي عنها، وهذا على الرغم من وجود اتفاقات بين روسيا وجمهورية بولندا حول المدافن وأماكن النصب التذكارية لأبطال الحرب والقمع، التي تم توقيعها في 24 فبراير 1994".

كما أشار بوغدانوف، إلى أن وارسو تتجاهل قائمة النصب التذكارية لعناصر الجيش السوفيتي الذين سقطوا على أرض بولندا، والتي وضعتها قيادة البلدين في عام 1997. وتتضمن القائمة 561 نصبا، لكن مع حلول 31 مارس من هذا العام، بقي منها فقط 112 تمثالا ونصبا. وقال: "انتهك الجانب البولندي، هذه الاتفاقات وتم تخريب وهدم 449 نصبا سوفيتيا كانت تقع خارج المدافن.

في الأسبوع الماضي، أقرت الحكومة الروسية قائمة الدول غير الصديقة، وتضم الولايات المتحدة وجمهورية التشيك.

المصدر: نوفوستي