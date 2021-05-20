مرشحان فقط.. إغلاق باب الترشح إلى منصب الرئيس الإسرائيلي

أغلقت السلطات الإسرائيلية المختصة باب الترشح إلى منصب الرئاسة منتصف ليلة أمس، عقب تقدم مرشحين اثنين فقط لهذا المنصب، بحسب قناة "i24news".

وقالت القناة إنه تقدم كلا المرشحين وهما يتسحاق هرتسوغ رئيس الوكالة اليهودية والرئيس السابق لحزب العمل، وميريام بيرتس الحاصلة على جائزة إسرائيل، ترشيحهما لمنصب رئيس الدولة، وهما حاليا المرشحان الوحيدان لهذا المنصب، حيث أغلقت قائمة الترشيحات منتصف ليلة أمس.

يشار إلى أن الحد الأدنى لقبول الترشح هو حصول المرشح على توقيع 10 من أعضاء الكنيست الإسرائيلي، ليتمكن من دخول السباق الذي سيجري التصويت عليه بالكنيست في 2 يونيو القادم.

المصدر: i24news