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"وفا": نجاة أسرة بأكملها من موت بصاروخ لم ينفجر في خان يونس

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Reuters
رجال إطفاء يشاركون في جهود إخماد حريق، قطاع غزة ، 17 مايو 2021.
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن أسرة فلسطينية نجت اليوم الخميس في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، من موت محقق عقب سقوط صاروخ على منزلها أطلقته طائرة حربية إسرائيلية.

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وقالت الوكالة إن أسرة من عائلة أبو محارب نجت بعيد سقوط صاروخ من طائرة حربية استهدف منزلها في خان يونس ولم ينفجر.

ونشر ناشطون عبر "تويتر" صورا للصاروخ الذي لم ينفجر. 

يأتي ذلك، في وقت أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نزوح أكثر من 107 آلاف فلسطيني من منازلهم جراء القصف الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هناك 44 ألف فلسطيني موجودون حاليا في مراكز إيواء.

وكشف المكتب الإعلامي أن أكثر من 1335 وحدة سكنية تعرضت للهدم الكلي أو البليغ ونحو 13 ألف وحدة تضررت جزئيا.

وفي تحديث لإجمالي ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الخميس، فقد وصل عدد القتلى إلى 230، من بينهم 65 طفلا و 39 سيدة و17 مسنا، بالإضافة إلى 1710 إصابات بجروح مختلفة.

 

المصدر: وفا 

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