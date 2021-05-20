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منظمة الصحة العالمية تدعو إلى هدنة إنسانية في غزة

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منظمة الصحة العالمية تدعو إلى هدنة إنسانية في غزة
Reuters
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دعا مسؤولون كبار بمنظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة للسماح بإدخال المساعدات في ظل معاناة النظام الصحي في القطاع من نقص شديد.

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وقال أحمد المنظري المدير الإقليمي للمنظمة: "إغلاق نقاط الدخول والخروج أمام المرضى والمساعدات الصحية الإنسانية والقيود الشديدة على دخول الإمدادات الطبية يفاقم هذه الأزمة الصحية العامة".

وشهد قطاع غزة دمارا هائلا بسبب الضربات الإسرائيلية المتلاحقة عليه لليوم الحادي عشر على التوالي وذلك منذ بدء التصعيد.

المصدر: رويترز

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