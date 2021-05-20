لافروف يدعو إلى اعتبار القطب الشمالي منطقة سلام واستقرار

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو ترى أنه من المهم نشر العلاقات الإيجابية لدول مجلس القطب الشمالي، على المجال العسكري، وإقامة الحوار هناك.

وأضاف لافروف، في كلمته أمام الاجتماع الوزاري لمجلس القطب الشمالي: "منطقة القطب الشمالي، أرض السلام والاستقرار والتعاون البناء. ونشير إلى أن جميع شركائنا يلتزمون بالموقف نفسه. وأنا على قناعة بأنه من خلال التعاون فقط، يمكن ضمان ازدهار القطب الشمالي. وكما قلنا أكثر من مرة، من خلال استئناف الحوار المتعدد الأطراف لدول القطب الشمالي من خلال هيئات الأركان العامة للقوات المسلحة في هذه الدول".

في الاجتماع الوزاري الذي عقد في ريكيافيك، استلمت روسيا من آيسلندا رئاسة مجلس القطب الشمالي وذلك على مدى العاملين المقبلين.

تم تأسيس مجلس القطب الشمالي في عام 1996، وهو منتدى دولي رفيع المستوى هدفه تعزيز التعاون في المنطقة، لا سيما في مجال حماية البيئة.

ويضم هذا المجلس، الدنمارك (بما في ذلك غرينلاند وجزر فارو) وآيسلندا وكندا والنرويج وروسيا والولايات المتحدة وفنلندا والسويد. يتم التناوب على الرئاسة كل عامين.

المصدر: نوفوستي