الصين.. حشود تهرب بعيدا عن ناطحة سحاب تتأرجح

أجلت سلطات مدينة شنجن الصينية آلاف المواطنين من إحدى أعلى ناطحات السحاب في البلاد، بعد أن بدأ المبنى بالتأرجح فجأة.

وتم إجلاء نحو 15 ألف شخص في غضون 90 دقيقة من برج SEG Plaza المؤلف من 71 طابقا الذي يصل طوله 291 مترا في شنجن، بعد رصد تأرجح المبنى.

وحسب تقارير إعلامية، شعر الناس في الطوابق الـ35 والـ55 والـ60 من البرج بترددات ملموسة أدت إلى تأرجح مراوح كهربائية عالقة وأحدثت موجات في أحواض سمك.

وبعد وقت قصير أبلغت إدارة المبنى الناس في الطوابق العليا من المبنى بضرورة مغادرته.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام لقطات وثقت حالة من الهلع سادت حشودا من الناس لدى فرارهم من المبنى المتأرجح.

😲SEG Plaza, a landmark mall in Shenzhen for electronic devices, was reportedly shaking today out of a sudden. No earthquake detected in the area. pic.twitter.com/3h1vhhjCtE — Wolfie Zhao (@WolfieZhao) May 18, 2021

وبعد الحادث، أجرت السلطات المحلية فحوصات وأعلنت أن مؤشرات التأرجح لم تخرج عن الحدود المسموح بها ولم يتم رصد أي عطل أو خطر في المبنى.

ويقع هذا البرج في منطقة تجارية تعد من أكبر أسواق المنتجات الإلكترونية في العالم.

المصدر: نوفوستي