 بوتين لن يشارك في قمة مجموعة العشرين حول الرعاية الصحية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين لن يحضر قمة World Health Summit التي ستعقد في إيطاليا يوم الجمعة.

وأضاف ممثل الكرملين، ردا على سؤال بهذا الخصوص من جانب الصحفيين: "لا، الرئيس بوتين لن يشارك في هذه القمة. مشاركته غير مخطط لها. سيشارك الرئيس الروسي غدا في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى".

وستعقد قمة الصحة العالمية، في يوم 21 مايو في روما وذلك في إطار رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين.

وفي وقت سابق، قال المكتب الصحفي للحكومة الإيطالية إنه سيصدر في ختام القمة إعلان مشترك مع مبادئ الاستجابة لحالات الطوارئ في مجال الطب والرعاية الصحية.

المصدر: نوفوستي