الصحة العالمية: اللقاحات المرخصة فعالة ضد جميع نسخ كورونا المتحورة

أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، أن اللقاحات المتاحة والمرخصة حاليا فعالة ضد "كل متحورات فيروس كورونا"، فيما دعت إلى مواصلة التحرك "بحذر" في مواجهة كوفيد-19.

وقال حذر هانز كلوغه، مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، إنه "على الرغم من أن الوضع الصحي في أوروبا يشهد تحسنا، ما زال يجب تجنب السفر الدولي في مواجهة تهديد مستمر وشكوك جديدة"، خصوصا تلك المرتبطة بالنسخة الجديدة من الفيروس والتي اكتشفت في الهند لكنها انتشرت إلى دول أخرى في المنطقة.

وكان مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، قال قبل أيام إن لقاحات فيروس كورونا المصرح بها في الولايات المتحدة فعالة ضد الطفرة الهندية من فيروس كورونا.

المصدر: "أ ف ب" + RT