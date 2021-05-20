مسؤولة أمريكية: كوفيد-19 تسرب من أحد المختبرات

قالت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إنه "من المرجح أن يكون فيروس كوفيد-19 قد تسرب من أحد المختبرات".

وفي جلسة استماع أمام الكونغرس بشأن المركز للعام المالي المقبل الذي يبدأ في 1 أكتوبر، وجه السناتور الجمهوري جون كينيدي سؤالا لوالينسكي، حول كيف بدأ الوباء.

فقالت والينسكي: "لا أعتقد أنني رأيت ما يكفي من البيانات والبيانات الفردية بالنسبة لي لأتمكن من التعليق على ذلك"، مضيفة: "من المؤكد أن معظم فيروسات كورونا التي نعرفها هي من أصل، أما سارس CoV-1، هي من أصل حيواني".

فسألها كينيدي: "هل هناك أي احتمالات أخرى؟"، وأجابت والينسكي: "تسربه من أحد المختبرات من المؤكد هو أحد الاحتمالات".

المصدر: "ديلي ميل"