شجار في إستونيا بين عسكريين بريطانيين من الناتو وسكان محليين

أفادت وكالة "سبوتنيك"، بوقوع شجار مساء يوم 15 مايو الجاري، بين مجموعة من السكان المحليين وبعض العسكريين البريطانيين في إستونيا.

وذكرت الوكالة، أن الحادث وقع قبل عدة أيام، في بلدة تابا، حيث تتواجد الكتيبة القتالية الدولية التابعة لحلف الناتو.

وفي التفاصيل، بدأ الجنود بالتحرش بفتاة في مطعم للوجبات السريعة، وهو ما أثار امتعاض شبان محليين، ودفعهم لصون شرف مواطنتهم بواسطة قبضاتهم.

وبعد وصول الشرطة إلى مكان الحادث، كان الخلاف قد انتهى ولم يعد للطرفين مآخذ تجاه بعضهما البعض، وهدأ الوضع.

من جانبه، أكد ممثل قوة الناتو في المنطقة، وقوع الحادث ولكنه رفض التعليق والغوص في التفاصيل.

المصدر: سبوتنيك