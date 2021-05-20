روحاني يسلط الضوء على ما تم الاتفاق عليه في مفاوضات فيينا

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني أن جميع الأطراف المتفاوضة في فيينا اتفقت على رفع كافة العقوبات الرئيسية عن النفط والبتروكيماويات والشحن والتأمين والبنك المركزي في إيران.

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وقال روحاني في تصريحات اليوم الخميس: "لقد خطونا الخطوة الرئيسية وما تبقى هو مفاوضات على التفاصيل"، مضيفا أنه "تم التوصل إلى الاتفاق الرئيسي، وثمة قضايا متبقية نناقشها للتوصل إلى اتفاق نهائي".

من جانبه، ذكر مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي في تصريح ادلى به لقناة "ان اج کي" اليابانية أن "القرار لم يتخذ بعد حول بعض القضايا الاساسية" في المفاوضات النووية في فيينا.

وحسبما ذكرت القناة، فإن عراقجي قال إن المفاوضات الجارية لإحياء الاتفاق النووي ستستمر بعد المهلة المحددة لغاية 21 مايو، مضيفا أن الوفد الإيراني يغادر فيينا على أمل استئناف المفاوضات في الاسبوع القادم و"نأمل بأن نصل إلى نتيجة منها".

وكانت اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بفيينا قد اختتمت أمس الأربعاء الجولة الرابعة لمفاوضاتها بعد ما وصفه عراقجي بأنه كان "أسبوعين من المفاوضات المكثفة للغاية في جميع المستويات وفي مختلف الموضوعات".

المصدر: RT + وكالات أنباء إيرانية