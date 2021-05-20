برلماني إيطالي: أوروبا تميل بوجهها عنا من ناحية الهجرة

أعرب برلماني إيطالي عن الاقتناع بأن "الاتحاد الأوروبي يميل بوجهه عنا من ناحية المهاجرين، وهذا أمر غير جيد".

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وأكد زعيم كتلة حزب (فورتسا ايتاليا) بمجلس النواب، روبرتو أوكيوتو في مذكرة، أن "مدينة سبتة الإسبانية مثل جزيرة لامبيدوزا: اجتاحتها الهجرة غير النظامية وتخلت عنها أوروبا"، مبينا أنه "على العكس مما نفعل نحن، نشرت إسبانيا الجيش في هذه الحالة لمحاولة صد الوافدين غير المنضبطين والحفاظ على وضع مقبول للنظام العام في المدينة".

ونقل البرلماني كلمات نائب رئيس المفوضية ماغاريتس شيناس، التي أكد فيها أنه فيما يتعلق بقضية المهاجرين، لن يقبل الاتحاد بدوله ومؤسساته سياسة الضغط والمساومة، التي تمارسها عليه أطراف أخرى، واستدرك: "لكن لدينا مشكلة مختلفة هنا".

وتابع: "ها هو الاتحاد الأوروبي يميل وجهه مرة أخرى إلى الطرف الآخر ويتجاهل بكل بساطة، حالة الطوارئ الخاصة بالهجرة، تاركا مسؤولية إدارة هذا الملف الدقيق للغاية للبلدان المطلة على البحر المتوسط". واختتم قائلا إن "هذا غير جيد، في بناء مجتمع ما يجب تقاسم الأعباء والثناء".

المصدر: وكالة "آكي"