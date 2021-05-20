زاخاروفا: لافروف سيلتقي بنظرائه من النرويج وكندا وفنلندا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيلتقي الخميس مع وزراء خارجية النرويج إين إريكسن سوريد، وكندا مارك غارنو، وفنلندا بيكا هافيستو.

وذكرت المتحدثة، أن هذه اللقاءات ستجري على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس القطب الشمالي في ريكيافيك.

وأضافت الدبلوماسية الروسية: "على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس القطب الشمالي، سيلتقي سيرغي لافروف مع وزراء خارجية النرويج وكندا وفنلندا".

ووفقا لماريا زاخاروفا، من المقرر أن يلتقي لافروف بوزير خارجية آيسلندا جودلويغور ثور ثوردارسون، وكذلك مع قيادة هذا البلد.

يوم أمس وصل الوزير الروسي إلى ريكيافيك والتقى هناك بوزيرة الخارجية السويدية، رئيسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا آن ليند، ثم عقد أول اجتماع مباشر له مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

المصدر: تاس