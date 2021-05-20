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الأمن الإيراني: تفكيك 3 شبكات تجسس

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الأمن الإيراني: تفكيك 3 شبكات تجسس
Reuters
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أعلن مدير عام الأمن في محافظة آذربيجان الغربية شمال غرب إيران، عن تفكيك 3 شبكات تجسس في المحافظة خلال الشهرين الأخيرين.

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وقال المسؤول الأمني في تصريح اليوم الخميس، إنه تم تفكيك 3 شبكات تجسس في محافظة آذربيجان الغربية منذ بداية العام الجاري (العام الإيراني بدا في 21/مارس).

وأضاف: لقد وجهنا ضربات قاتلة لشبكات التجسس هذه.

وأشار إلى مكافحة عصابات تهريب المخدرات في المحافظة خلال الشهرين الأخيرين قائلا: تم لغاية الآن ضبط 58 طنا من المواد المستخدمة في صنع المخدرات.

وأوضح مدير عام الأمن في محافظة آذربيجان الغربية: تم خلال الفترة المذكورة ضبط 400 قطعة سلاح مهربة في المحافظة.

المصدر: "فارس"

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