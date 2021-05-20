سيناتور أمريكي يلوم بايدن على "هدية" لبوتين

وجه عضو الكونغرس الجمهوري جيم ريش، اللوم إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن "لتقديمه هدية لروسيا برفع العقوبات المفروضة على الشركة المشرفة على خط الغاز السيل الشمالي-2".

وفي تصريحه، الذي تم نشره على موقع لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أعرب ريش عن شكه في أن "المشروع الروسي الخبيث" يلبي فعلا مصالح الولايات المتحدة، كما صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين.

وأضاف السيناتور: "الإدارة تعطي الأولوية للمصالح المزعومة لألمانيا وروسيا ، بدلا من مصالح حلفائنا في وسط وشرق وشمال أوروبا".

ويرى عضو الكونغرس المذكور، أن رفع العقوبات عن شركة Nord Stream 2 AG وعن مديرها، سيضعف موقف الولايات المتحدة قبل القمة المقترحة بين بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: لينتا رو