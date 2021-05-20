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الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لـ"فلسطينية تطلق النار على جنوده" في الخليل

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الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لـ
Reuters
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نشر الجيش الإسرائيلي فيديو لامرأة قال إنها فلسطينية وتحمل بندقية من نوع M16، وتقوم بإطلاق النار نحو جنوده قرب الخليل، مؤكدا أن عناصره "تمكنوا من تحييدها".

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الفيديو عبر حسابه على "تويتر"، وقال: "وصلت قبل قليل مخربة فلسطينية مسلحة بسلاح من نوع M16 إلى المفرق في مدخل بلدة كريات اربع قرب الخليل وبدأت بإطلاق النار نحو الجنود والمواطنين حيث أطلق الجنود النار نحوها وتمكنوا من تحييدها".

وأكد أنه "لم تقع إصابات في صفوف الجنود. مرفق يوثق المخربة المسلحة بما يدحض الرواية الفلسطينية".

وكانت وكالة "وفا" الفلسطينية قالت يوم أمس إن سيدة فلسطينية لقيت مصرعها بعد إطلاق الرصاص عليها قرب مدخل مستوطنة "كريات أربع" في الخليل، وذكر شهود عيان أن مستوطنا أطلق عليها النار ووضع سلاحه بجانبها.

المصدر: RT

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