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روما تعلن عن تعيين قنصل جديد لها في مدينة بنغازي الليبية

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روما تعلن عن تعيين قنصل جديد لها في مدينة بنغازي الليبية
Reuters
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أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو تعيين قنصل جديد لبلاده في مدينة بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية بعد العاصمة طرابلس.

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ونقلت وكالة أنباء "آكي" عن  دي مايو خلال إحاطة أمام مجلس نواب بلاده حول ليبيا، قوله أن الدبلوماسي "كارلو باتوري تم تنصيبه قنصلا في مدينة بنغازي شرقي ليبيا"، مضيفا أن القنصل الإيطالي الجديد "من المقرر أن يباشر مهام منصبه في 26 مايو الجاري".

وذكر رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن "الإجراءات الخاصة بإعادة فتح مكتب لوكالة التجارة الخارجية في طرابلس الغرب قد بدأت في مقر الوزارة" بقصر فارنيزينا.

وأفاد وزير الخارجية الإيطالي أيضا بالشروع "في إعادة التنشيط التدريجي للمعهد الثقافي الإيطالي في العاصمة الليبية".

المصدر: آكي

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