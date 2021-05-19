متظاهرون مؤيدون لفلسطين يغلقون الطريق المؤدي إلى القنصلية الإسرائيلية في نيويورك

أغلق ما لا يقل عن 150 متظاهرا مؤيدا لفلسطين الطريق المؤدي إلى القنصلية الإسرائيلية في مدينة نيويورك، مما أدى إلى اعتقال أكثر من 10 أشخاص، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واليافطات المؤيدة لفلسطين، وهم يهتفون بشعارات تأييد في الشارع خارج القنصلية.

Palestinian solidarity protests continued in NYC on Tuesday, with large demonstrations outside both AIPAC’s office and the Consulate General of Israel. At least 227 Palestinians have been killed by Israeli attacks in Gaza as of May 19. pic.twitter.com/IaakK1en2w — NowThis (@nowthisnews) May 19, 2021

وقالت الشرطة الأمريكية أنه تم اعتقال 15 متظاهرا بينما كانوا يسيرون من مانهاتن باتجاه القنصلية، فيما تم استدعاء سبعة أشخاص إلى مركز الشرطة بتهمة "عرقلة حركة المرور"، ووجهت تهم عرقلة حركة المرور والسلوك غير المنضبط ومقاومة الاعتقال لـ7 آخرين من بينهم 4 أحداث.

وقالت مصادر للصحيفة إنه لم يتم توجيه تهم الاعتداء على أي من المتظاهرين.

AFP

كما شهدت شوارع نيويورك الأمريكية اشتباكات بين أنصار لفلسطين وآخرين لإسرائيل، وقد حاولت الشرطة الأمريكية الفصل بين الجانبين، إلا أن بعض المقاطع المصورة أظهرت حصول تماس بين المتظاهرين.

Violent clashes break out between pro-Palestinian protesters and pro-Jewish supporters outside the Israeli consulate in NYC

https://t.co/WSebZYz2aH via @MailOnlinepic.twitter.com/a6Wk6x5hhD — Washington News Line (@WashNewsLine) May 19, 2021

المصدر: "نيويورك بوست" + RT