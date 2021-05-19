وزيرة ألمانية تستقيل من منصبها إثر شبهات حول أطروحتها للدكتوراه

قدمت وزيرة الأسرة الألمانية فرانسيسكا غيفي، اليوم الأربعاء، استقالتها من منصبها بسبب شبهات مستمرة حول سرقة أدبية في أطروحتها للدكتوراه.

وقالت في بيان: "لقد ظهر حديث مجددا في الأيام الماضية بشأن أطروحتي (للدكتوراه) التي تعود إلى سنة 2010".

وبعد أن أكدت مجددا أنها كتبت أطروحتها "بكل نية حسنة" رغم أن التحقق من عملها لم يكتمل بعد، "استخلصت النتائج من هذه القضية المستمرة" عبر مغادرة منصبها كوزيرة.

وردت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في خطاب خلال مؤتمر حول الأبحاث قائلة: "أقبل هذا القرار الذي أكن له أشد الاحترام، لكن والأسف الشديد أيضا"، مضيفة أنها تشكر غيفي "من كل قلبها" على "التعاون الجيد جدا" ضمن الائتلاف الحاكم.

وستتولى وزيرة العدل كريستين لامبريشت منصب وزيرة الأسرة إلى حين موعد الانتخابات التشريعية في 26 سبتمبر كما أعلن "الحزب الاجتماعي-الديموقراطي".

المصدر: "أ ف ب"