مشرعون ديموقراطيون يستعدون للتقدم بمسودة تشريع لوقف صفقة سلاح لإسرائيل

يعمل مشرعون ديمقراطيون أمريكيون للتقدم بمشروع قانون لوقف صفقة بيع الأسلحة لإسرائيل، وسط زيادة ضغط الرئيس الأمريكي جو بايدن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لخفض التصعيد.

وبحسب "بوليتيكو" فإن النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز تقود هذا الجهد، إلى جانب النائبات رشيدة طليب وإلهان عمر والنائب مارك بوكان بالإضافة إلى عدد آخر من نواب الحزب الديمقراطي.

وأكدت متحدثة باسم كورتيز أنه سيتم الكشف عن مشروع القرار اليوم الأربعاء.

ويهدف المشروع في صيغته الحالية إلى حظر قرار إدارة بايدن الموافقة على بيع أسلحة دقيقة التوجيه بقيمة 735 مليون دولار لإسرائيل.

وقالت "بوليتيكو" إنه من غير المحتمل أن يصل مشروع القانون إلى مجلس النواب أو حتى لجنة الشؤون الخارجية، خصوصا مع قرب انتهاء الفترة الممنوحة للكونغرس لمراجعة صفقة بيع الأسلحة نهاية الأسبوع الحالي.

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وكانت مصادر كشفت لصحيفة "واشنطن بوست" بداية الأسبوع الحالي أنه تم إخطار الكونغرس الأمريكي رسميا بالصفقة في 5 مايو، أي قبل أيام قليلة من بدء القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.

هذا وأبلغ بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أنه يتوقع "خفض العنف والتصعيد بشكل كبير اليوم للوصول إلى مسار وقف إطلاق النار".

المصدر: politico + RT