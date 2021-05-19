أفراد شرطة في باريس يتظاهرون للمطالبة بحمايتهم من العنف

تظاهر عشرات الآلاف من رجال الأمن الفرنسيين أمام مبنى الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى من البرلمان) في باريس للمطالبة بحماية عناصر الأمن من العنف.

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وقال المنظمون من نقابات الشرطة إن 35 ألف شخص تجمعوا على رصيف كي دورسيه بالدائرة السابعة في باريس احتجاجا على ضعف الدعم الذي تقدمه الحكومة لهم في وجه مهاجمين.

ودعا أوليفييه فارلي، الأمين العام لجناح الشرطة بالرابطة الوطنية للنقابات المستقلة، إلى تشديد العقوبات على اعتداءات ضد عناصر الشرطة وقوات الدرك.

وتقدم المتظاهرون إلى وزير الداخلية جيرالد دارمانان، الذي وصل إلى المكان، بطلب بذل الجهود لتوفير قدر أكبر من الدعم للشرطيين من قبل الدولة. وأكد الوزير تمسكه بضمان سلامة عناصر الأمن.

وعلى خلفية تنامي حوادث الاعتداء على الشرطة في البلاد في الفترة الأخيرة، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس أن السلطات قررت تشديد العقوبة على الاعتداء على عناصر الشرطة وقوات الدرك، موضحا أن العقوبة على هذه الجرائم قد تصل إلى 30 عاما من السجن بالإضافة إلى تقييد إمكانية تخفيف العقوبات التي ينفذها مرتكبو الجرائم من هذا النوع.

المصدر: "تاس"