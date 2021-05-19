بريطانيا: تسجيل 3 آلاف إصابة بالطفرة الهندية من كورونا

كشف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك عن تسجيل حوالي 3 آلاف إصابة بالطفرة الهندية من فيروس كورونا، والتي تسببت في تضاعف عدد الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين.

وشدد هانكوك في كلمة أمام مجلس العموم على أن "المملكة المتحدة يمكنها التغلب على الفيروس من خلال اللقاحات"، مشيرا إلى أن 70% من البالغين البريطانيين أي حوالي 36.9 مليون شخص، تلقوا الآن جرعتهم الأولى، فيما تم تلقيح 20 مليونا بشكل كامل.

كما حذر من أن السباق بين الفيروس واللقاح أصبح "متوازيا"، وسط انتشار الطفرة الهندية.

يذكر أنه تم تسجيل 520 إصابة بالطفرة الهندية بحلول 5 مايو، وتظهر البيانات الحكومية أن هذه الطفرة تسجل في واحدة من كل 5 إصابات بكورونا.

وكان هانكوك قال في وقت سابق إن المؤشرات تدل على أن اللقاحات تحمي المسنين من السلالة المقلقة التي ظهرت في الهند وإن معظم الذين نقلوا للمستشفيات مصابين بها لم يتلقوا اللقاح.

المصدر: "ديلي ميل"