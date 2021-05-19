"الأمن الجماعي" تدعو لحوار بين روسيا الولايات المتحدة حول "معادلة أمن" استراتيجية 

دعت الدول الأعضاء بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الأربعاء، إلى حوار بين موسكو وواشنطن حول تحقيق "معادلة أمن" جديدة بينهما تشمل جميع الأسلحة الاستراتيجية.

وجاء في بيان صدر عن لقاء عقده في العاصمة الطاجيكية دوشنبه وزراء خارجية المنظمة، التي تضم 6 دول (روسيا وأرمينيا وبيلاروس وطاجيكستان وكازاخستان وقرغيزستان) أن الدول الأعضاء "ترى في المعاهدة الروسية الأمريكية حول الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت 3) العنصر الأهم من الهيكل المعاصر لمراقبة الأسلحة والأمن والاستقرار الدوليين المبنيين على مبادئ المساواة واحترام المصالح المتبادلة والأمن غير القابل للتجزئة".

كما دعت دول المنظمة في البيان الذي تم تبنيه بمناسبة تمديد مدة معاهدة "ستارت-3" الموقعة بين موسكو وواشنطن في 8 أبريل 2010، إلى إطلاق "حوار جوهري بين روسيا والولايات المتحدة من أجل بلورة "معادلة أمن" جديدة "تشمل جميع الأسلحة الهجومية والدفاعية، النووية وغير النووية، القادرة على إنجاز مهام استراتيجية".

المصدر: "نوفوستي"