بوتين وعلييف يبحثان قره باغ والحادث على الحدود الأذربيجانية الأرمنية

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف بحثا خلاله الوضع في إقليم قره باغ والعلاقات الثنائية، حسبما أورد الكرملين.

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وجاء في بيان للرئاسة الروسية أن الطرفين بحثا الوضع في إقليم قره باغ "مع التركيز على إنجاز مهمات عملية نخص ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، مما يتفق تماما مع روح ونص الإعلانين الثلاثيين (بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا) من 9 نوفمبر 2020 و11 يناير الماضي".

وتابع البيان أن الرئيسين تناولا في هذا السياق الحادث الأخير على الحدود الأذربيجانية الأرمنية، معربين عن اعتقادهم بضرورة تسوية هذا الحادث "بطرق سياسية ودبلوماسية حصرا". وأضاف الكرملين أن الجانب الروسي "سيواصل جهود الوساطة والاستشارة الرامية إلى عقد اتفاقية بين أذربيجان وأرمينيا حول إطلاق عملية ترسيم وتحديد الحدود الدولية (بينهما)".

وجاء في البيان أن بوتين وعلييف تبادلا أيضا وجهات النظر حول أبرز الجوانب الأجندة الثنائية، حيث أعرب الرئيس الأذربيجاني عن امتنانه لروسيا على قيامها بتزويد أذربيجان بلقاحاتها المضادة لفيروس كورونا، كما عبر الطرفان عن اهتمامهما بتعميق التعاون متبادل المنفعة في كل المجالات.

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المصدر: "إنترفاكس"