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مسلحون يقتلون 15 شخصا أثناء حفل تعميد بشمال بوركينا فاسو

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مسلحون يقتلون 15 شخصا أثناء حفل تعميد بشمال بوركينا فاسو
Reuters
بوركينا فاسو، أرشيف
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قالت السلطات في بوركينا فاسو اليوم الأربعاء إن مهاجمين مجهولين قتلوا 15 شخصا أثناء اجتماعهم بمناسبة حفل تعميد بقرية في شمال البلاد الليلة الماضية.

 

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وأفاد بيان أصدره حاكم منطقة الساحل في بوركينا فاسو، بأن الهجوم وقع في أجارارا، على بعد نحو سبعة كيلومترات من بلدة تين أكوف في مقاطعة أودالان القريبة للغاية من الحدود مع مالي.

ولم يتضح بعد من الجهة المسؤولة عن تنفيذ الهجوم لكن جماعات إسلامية تسيطر على مساحات شاسعة من المنطقة، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وقدم الحاكم سالفو كابوري، تعازيه للعائلات وحث الناس على إبلاغ الجيش عن أي تحركات مشبوهة.

ومنذ بداية هذا العام تزايدت بشكل حاد الهجمات التي تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة و"داعش" في منطقة الساحل بغرب إفريقيا لا سيما في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

ووفقا لمصدر أمني، فقد قتل شخص واحد على الأقل وأصيب اثنان بجروح خطيرة في حادث منفصل اليوم الأربعاء عندما انفجرت قنبلة على جانب طريق في مركبة عسكرية في تيالبونجا بشرق بوركينا فاسو.

المصدر: رويترز

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