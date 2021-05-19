كابل: طالبان مستعدة لاستئناف المفاوضات مع الحكومة في الدوحة

أكد مصدران في الوفد التفاوضي الحكومي الأفغاني، اليوم الأربعاء، أن حركة "طالبان" مستعدة لاستئناف المفاوضات مع الحكومة الأفغانية في العاصمة القطرية الدوحة.

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ونقلت قناة "أريانا" التلفزيونية الأفغانية قول عضو الفريق التفاوضي الحكومي، حبيبت سرابي، الذي كشفت أن المناقشات حول وضع اللمسات الأخيرة على جدول أعمال مفاوضات السلام ستستأنف عند وصول الوفدين إلى الدوحة.

يذكر أن معظم أعضاء الوفد الحكومي يتواجدون حاليا في كابل، في الوقت الذي يبقى أعضاء وفد "طالبان" في باكستان.

من جانبه، قال عضو آخر في الفريق التفاوضي الحكومي، وهو غلام فاروق مجروح، إن "طالبان مستعدة هذه المرة لإجراء مفاوضات جدية".

وكانت مفاوضات السلام التي يجريها ممثلو الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" في الدوحة منذ 12 سبتمبر الماضي تعثرت مطلع العام الجاري، قبل أن تتجمد عمليا منتصف أبريل الماضي.

وفي 14 أبريل أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن خططه لبدء سحب القوات الأمريكية من أفغانستان اعتبارا من مايو، لتختتم عملية سحبها بحلول 11 سبتمبر 2021. وكان هذا القرار يمثل تراجعا عن التزامات واشنطن السابقة، بموجب الاتفاق الموقع بين إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب و"طالبان" في العاصمة القطرية، التي وعدت بها بإتمام عملية سحب القوات في 1 مايو 2021، الأمر الذي أثار غضب الحركة التي أعلنت أنها تعتبر نفسها في هذه الحالة غير مقيدة بالتزاماتها بموجب اتفاق الدوحة.

المصدر: قناة "آريانا" + "تاس"