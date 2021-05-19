وزيرا الخارجية التركي والأذربيجاني يبحثان التطورات في فلسطين والوضع في قره باغ

بحث وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، مع نظيره الأذربيجاني، جيهون بيراموف، اليوم الأربعاء، التطورات في فلسطين والأوضاع في إقليم قره باغ ومحيطه.

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ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن مصادر دبلوماسية أن الوزيرين بحثا خلال اتصال هاتفي بينهما "آخر التطورات في فلسطين، في إطار رئاسة أذربيجان لحركة عدم الانحياز". وأفادت المصادر بأن الطرفين تبادلا أيضا "وجهات النظر حول آخر التطورات في إقليم قره باغ الأذربيجاني".

من جانبها أوردت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان أن بيراموف وتشاووش أوغلو ناقشا "الوضع الحالي في المنطقة، بما في ذلك التوترات على الحدود الأذربيجانية الأرمنية"، إضافة إلى تبادلهما وجهات النظر "حول رئاسة أذربيجان لحركة عدم الانحياز والأحداث في فلسطين".

وشهد مؤخرا الوضع على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا توترا، على خلفية ما وصفته أرمينيا بانتهاك حدود البلاد من قبل عسكريين أذربيجانيين، فيما يصر الجانب الأذربيجاني على أن الحديث هنا يدور عن جهود باكو لتوضيح رسم الحدود بين الدولتين.

المصدر: "الأناضول" + RT