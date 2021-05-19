تصريح من الكرملين بشأن لقاء بوتين - بايدن المنتظر

أعلن الكرملين أنه سيكشف تفاصيل بخصوص اللقاء المحتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، ما إن تكون هناك مستجدات حول هذا الموضوع.

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وفي موجز صحفي قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عما إذا كانت هناك مستجدات بشأن قمة بوتين - بايدن: "ما إن يكون لدينا ما نقوله لكم حول هذا اللقاء، فنحن بالطبع سنخبركم بها".

وفي وقت سابق قال نائب وزير الخارجية الروسي ،سيرغي ريابكوف، إن الاتفاق النهائي حول عقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي لم يتم التوصل له بعد، لكن إذا تم التوصل إليه فقد تجري القمة في "إحدى العواصم الدبلوماسية الأوروبية".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الثلاثاء، إن الجانب الأمريكي يتوقع إجراء لقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي في غضون أسابيع.

المصدر: "نوفوستي"