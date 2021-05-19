 
مباشر
عاجل
"سرايا القدس" تعلن قصف موقع "أميتاي" برشقة صواريخ "بدر 1"

تصريح من الكرملين بشأن لقاء بوتين - بايدن المنتظر

أخبار العالم

تصريح من الكرملين بشأن لقاء بوتين - بايدن المنتظر
Sputnik Alexey Nikolsky
المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qfgx

أعلن الكرملين أنه سيكشف تفاصيل بخصوص اللقاء المحتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، ما إن تكون هناك مستجدات حول هذا الموضوع.

إقرأ المزيد
بلينكن: نعول على بناء علاقات أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ مع روسيا
بلينكن: نعول على بناء علاقات أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ مع روسيا

وفي موجز صحفي قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عما إذا كانت هناك مستجدات بشأن قمة بوتين - بايدن: "ما إن يكون لدينا ما نقوله لكم حول هذا اللقاء، فنحن بالطبع سنخبركم بها".

وفي وقت سابق قال نائب وزير الخارجية الروسي ،سيرغي ريابكوف، إن الاتفاق النهائي حول عقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي لم يتم التوصل له بعد، لكن إذا تم التوصل إليه فقد تجري القمة في "إحدى العواصم الدبلوماسية الأوروبية".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الثلاثاء، إن الجانب الأمريكي يتوقع إجراء لقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي في غضون أسابيع.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا